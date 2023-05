Senine hooaeg on näidanud, et MM-tiitli nimel heitlevad ilmselt vaid Verstappen ja Perez. Kolmandal kohal asub Fernando Alonso (Aston Martin), kes on tänavuse hooajaga teeninud kolm kolmandat kohta. Möödunud nädalal Bakuus oli vanameister neljas. Punktivahe pole midagi ületamatut - Alonso kaotab teisel kohal olevale Perezile 27 silmaga, aga puhta kiiruse poolest Red Bullile vastast pole.