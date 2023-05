Selgusid Eesti parimad orienteerumissprindis. Võidunaine Kaasiku: olen positiivselt üllatunud nii rajas kui maastikus

Tänavused esimesed orienteerumisjooksu Eesti meistrimedalid jagati välja sprindidistantsidel, võistlusmaastikuks oli Laagri alevik Saue vallas. Ligi 500 võistlejat võõrustanud võistluskeskus mahtus lahedalt ära Saue Riigigümnaasiumi ja Laagri spordihoone kaunisse hoovi. Rajameister Hendri Parroli planeeritud rajad pakkusid põnevaid teevalikuülesandeid igas vanuses võistlejatele ja kiidusõnadega ei olnud kitsid ka Eesti tipud.

Meeste põhiklassi 2,9-kilomeetrisel rajal võttis Kenny Kivikas (OK Ilves) mulluse 1-sekundilise kaotuse eest kindla revanši parimalt juuniorilt Jürgen Joonaselt (OK Võru), kes ühe suure vea tõttu raja avakolmandikus langes esikolmikustki välja, kuid võitles ennast lõpuks kindlalt hõbemedalile. Kenny Kivikase võiduajaks kujunes 13.43, Jürgen Joonas kaotas talle 37 sekundit ja kolmandaks tulnud Sergei Rjabõškin (OK Peko) 46 sekundit.

Kenny Kivikas möönis, et enne starti valitses väike teadmatus jõudude vahekorra osas. „See kindlasti lisas võistlusnärvi ja aitas mõtte paremini fookusesse saada. Minu sooritus oli ilusti kontrolli all ning distantsi vältel enesekindlus ja liikumiskiirus kasvasid. Olen loomulikult rahul ning loodetavasti said tänasest indu juurde ka teised sportlased. Olulised tiitlivõistlused ootavad veel ees! Tänane rada ja maastikuvalik olid väga head ning korraldajate pingutused paistsid selgelt välja. Suured tänud korraldustiimile imelise võistluse eest!“ kiitis võitja.

Naiste põhiklassi 2,6-kilomeetrisel rajal arenes esikohaheitlus oodatult Evely Kaasiku (JOKA) ja Annika Rihma (OK Põlva Kobras) vahel. Poolel rajal oli Kaasiku edu vaid üheksa sekundit, kuid finišiks suurenes see täpselt poolele minutile. Ajad vastavalt 14.47 ja 15.17. Pronksi teenis Hannula-Katrin Pandis (OK Ilves) ajaga 16.25.

Evely Kaasiku tõdes, et see oli üks paremaid sprindivõistlusi, mida ta on Eestis jooksnud. „Suur aplaus korraldajatele kvaliteetse töö eest! Oli võimalik joosta täiskiirusel, kuid samas oli kogu aeg mõnus orienteerumisväljakutse ehk siis kogu aeg oli vaja keskenduda ja kiireid otsuseid langetada. Väga äge! Ma olen positiivselt üllatunud nii rajas kui maastikus. Mul endal õnnestus linnaorienteerumine käesoleva nädala jooksul piisavalt hästi meelde tuletada ja tundsin end üsna enesekindlalt. Tänane rada ja võistluskorraldus meenutasid väga sprindiorienteerumist rahvusvahelistel võistlustel. Sellised võiksid olla kõik sprindivõistlused Eestis,“ leidis ta.