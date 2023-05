Uue rahvusrekordi jooksnud Tiidrek Nurme: justkui Hollywoodi stsenaarium

„Justkui Hollywoodi stsenaarium - joosta kodusaarel sünnilinnas rahvusrekord,“ kirjutas Nurme sotsiaalmeedias. „Ajaks märgiti 29.03. Tugev aeg tuli tänu tugevatele konkurentidele ning kiirele rajatrassile ning suurepärasele võistluskorraldusele. Ilm oli jahe ja päikeseline, kuid pisut tuuline. Solomoniga jooksime koos kuni viimase kilomeetrini, lõpus jäi ta maha kõigest kolme sekundiga. Tugeva jooksu tegi ka Leonid Latsepov ajaga 29.57. Kamba peale tuli see Eesti hooaja kõige kiirema top kolmega 10 km võistlus. Isiklikus plaanis hindan seda etteastet kõrgelt, kuna see aitab aru saada, milline on minu seisund pärast maratoni. Siit on tore edasi minna!“