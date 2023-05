Mercedese tiimipealik Wolff: meie auto kiirus ei kannata kriitikat

Mercedese tiimipealik Toto Wolff tõdes peale Miami ajasõitu, et nende vormel pole piisavalt kiire ning meeskonnal pole õrna aimugi, miks see nii on. „Asi oli hullem, kui ma ette kujutasin,“ võttis Wolff Miami GP kvalifikatsiooni kokku. „Olime viimati siin ringrajal 12 kuud tagasi ja oleme vaid tsipa edasi läinud. Auto enam ei hüppa sirgetel, aga see on ka ainus asi, mis on võrreldes eelmise aastaga parem.“