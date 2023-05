Madridi lahtised võitis finaalis maailma esireketi seljatanud valgevenelanna

Ühtlasi oli see esimene kord, kui Sabalenka alistas poolatari saviliival. Kõigis omavahelistes matšides on Swiatek peal saldoga 5 : 3. 25-aastane valgevenelanna on tänavu vägevas hoos, sest ta on võitnud juba kolm tiitlit, sealhulgas oli ta parim Austraalia lahtiste suure slämmi turniiri.

„Ma väga austan Swiateki. Ta on suurepärane mängija ja tema eelmistel hooaegadel tehtu motiveerib mind arenema, töötama ja võitlema. Matšid temaga on alati lahingud, aga need on alati väga toredad matšid,“ lausus Sabalenka finaali järel. „See, et suutsin savil võita, on uskumatu. Olen väga õnnelik, et saan tema vastu võidelda ja võtsin võidu. Usun, et inimestel on neid matše põnev vaadata.“