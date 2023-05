Suurüllataja hammas karikafinaalis Madridi Reali peale ei hakanud

Ajaloos teistkordselt Copa del Rey finaali jõudnud Osasuna näitas siiski hambaid, sest 58. minutil tõi Lucas Torro tabloole viigi. Kuid 70. minutil lõi Rodrygo oma õhtu teise värava, mis kindlustas Realile 2 : 1 võidu. Viimati võitis Real Hispaania karika 2014. aastal. Edu oli ka igati teenitud, sest veerandfinaalis lülistasid nad konkurentsist linnarivaali Atletico ja poolfinaalis Barcelona.

Klubi ajaloo 20. Copa del Rey esikoht on Realile üsna oluline, sest koduliigas on nad Barcelona ja Atletico järel alles kolmandal kohal. Vahe liidriga on lausa 14 punkti. Pidutsemiseks neil kuigi palju aega pole, sest juba sel teisipäeval võtavad nad meistrite liiga poolfinaali avamängus mõõtu Manchester Citylt.