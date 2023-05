Käsipalli meistrivõistlustel võivad selguda finalistid. Kas Põlva Serviti võimas seeria jätkub?

Serviti on sammu lähemal võimsa seeria pikendamisele

Põlva Serviti jäi viimati Eesti meistrivõistlustel kahe parema hulgast välja aastal 2009, kui poolfinaalis kaotati Chocolate Boys-ile ning jäädi lõpuks kolmandaks. Sellest alates on aga käsil võimas seeria, mille seas on näiteks kullad koju viidud viimased seitse korda. Esimeses poolfinaalmägus Tapa vastu tehti suur samm selle saavutuse pikendamiseks, kui SK Tapa/N.R Energy alitati lõpuks kindlalt 35:25. Nüüd tuleb aga sõita Tapa lärmaka kodupubliku ette, kus midagi lihtsalt neile ei anta.

„Peaksime suutma endale sobivat stiili mängida kauem kui 20 minutit. Esimeses kohtumises suutsime distsipliinist nii kaua kinni pidada, kuid siis ei saanud me enam Serviti kõrge ja aktiivse kaitse vastu hakkama ning nemad said sellise kümne minutilise perioodi jooksul palju lihtsaid väravaid kiirrünnakutest ning sellest me enam taastuda ei suutnud,“ ütles SK Tapa mängija Kaspar Lees. „Täna oli näha, et olime füüsiliselt vastastest üle. See annab korduskohtumiseks kindlust, kuid peame Tapal peame veel kindlamalt mängida,“ lisas Serviti poolelt Jürgen Rooba.