DELFI VIDEO | Lootusetust seisust Rapla ralli võitnud Koik: alustasime kolm korda nullist, see on uskumatu eneseületus!

„Pärast avariid oli lootus see kadunud. Kui ma lühidalt kokku võtan, siis alustasime kolm korda rallit uuesti nullist. Eile läks tehnilise viperuse tõttu stardis 23 sekundit stardis kaduma. Täna esimesel katsel sõitsime vastu puud, jäime seal paarikümneks sekundiks seisma. See on olnud uskumatu eneseületus,“ rääkis Koik peale triumfi.