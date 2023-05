Lappi kiitis Hyundai töökindlust: masin pole meid kordagi alt vedanud

„Horvaatias meil probleeme ei olnud ja Mehhikos polnud muid probleeme peale selle, et sõitsin vastu elektriposti. Aga see ei olnud mingi masina töökindluse probleem,“ ütles Lappi, vahendab Rallit.fi.

Lappi jäi avaetapil Monte Carlos liidritest kaugele ja piirdus kaheksanda kohaga, kuid tema sõnul oli põhjuseks vaid see, et ta polnud uue masinaga veel kohanenud.

Lappi on veendunud, et juba eelseisvateks kruusarallideks on kõik tiimid oma masinat edasi arendanud.

Nelja etapi järel on Toyotal MM-sarjas kolmikjuhtimine, ent vahed on väga väikesed. Sebastien Ogier’l ja Elfyn Evansil on koos 69 punkti, neile järgneb Kalle Rovanperä (68). Ott Tänak (M-Sport) on neljas (65) ja Thierry Neuville viies (58). Lappi arvel on 31 punkti.