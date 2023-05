Kalle Rovanperä raputas tuhka pähe: olen endas pettunud

„Peamine on see, et oleme endiselt väga hästi võitluses sees. Nii et jah, siit on loodetavasti ainus tee üles, sest me pole veel oma parimal tasemel olnud,“ sõnas Rovanperä DirtFishile.

Soomlane on samas rahul, et tänavune hooaeg on olnud nii põnev ja Toyotadel on kolmikjuhtimine. „Ma ei tea, millal on ühe punkti sees olnud kolm autot samast meeskonnast. Ma arvan, et see on üsna korralik tulemus.“