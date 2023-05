Ott Tänak enne Portugali rallit: nüüd läheb tiitliheitlus tõsiseks

„Läheme nüüd vastu kruusarallide hooajale, kus tiitliheitlus hakkab tõsisemaks muutuma. Pärast võistluseelset testi oleme mõnes kohas veel veidi maas, kuid poisid teevad kõvasti tööd, et leida võimalusi täiustusteks ja meil on veel aega, et testikatsel proovida lõplikke detaile,“ kommenteeris Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel.

Eestlane loodab nõudlikel kruusateedel kiireimate meestega konkurentsis püsida.

„Mehhikos nägime, et meie konkurendid on kruusal tugevad ja meil on asju, mida peame järgmiste võistluste jooksul parandama. Portugal on üldiselt üsna kiire etapp liivasel pinnasel. Mõnede katsete teistkordsed läbimised võivad olla väga karmid ja nõudlikud. Soovime vähendada oma vahet kiireimate meestega ja anname endast parima, et tiitliheitluses püsida,“ lisas Tänak.

Üldseis on Portugali ralli eel väga põnev, sest võrdselt 69 punkti on Toyota sõitjatel Sebastien Ogier`l ja Elfyn Evansil. Tiitlikaitsja Kalle Rovanperä kaotab vaid ühe ja Tänak nelja punktiga. Thierry Neuville on viiendana 11 punkti kaugusel. Ogier jätab seejuures Portugali ralli vahele.

Portugali ralli algab järgmisel reedel. Testikatse sõidetakse päev varem.