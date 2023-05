FOTOD | Rapla rallit juhib avapäeva järel Kõrge. Aava on neljas

Kolmandal kohal on sekundilise kaotusega Timmu Kõrge - Arro Vahtra (Mitsubishi Lancer Evo X).

Teise kiiruskatsega (7,31 km) on liidriks tõusnud Timmu Kõrge. Aava kaotab teisena 0,7 sekundiga. Kasari jääb kolmandana maha 1,6 sekundiga, neljas on lätlane Emils Blums (Mitsubishi Lancer Evo IX) 1,8-sekundilise kaotusega.

Kolmanda kiiruskatse (1,42 km) järel kahanes Kõrge edu Kasari ees 0,2 sekundile. Aava on poole sekundi ja Blums 2,2 sekundi kaugusel.

Kokku on EMV5 klassis Raplas startimas 18 võistluspaari, kelle hulgas ka mõlemas eelpool nimetatud arvestuses teist kohta hoidvad Timmu Kõrge - Arro Vahtra (Mitsubishi Lancer Evo X). Lisaks on stardis Urmo Aava - Janno Siitan (Subaru Impreza WRX STI).

EMV2 klassis ehk R5 autode arvestuses on rajale tulemas kolm võistluspaari, kelle hulgas Rapla ralli 2022 võitja Priit Koik, kelle Škoda Fabia EVO Rally2 auto kõrvalistmel on sel korral istumas Silver Simm. Koduteedel on esimest korda Ford Fiesta R5 autoga võistlemas EMV2 klassi liidrid Kaspar Kasari - Rainis Raidma.