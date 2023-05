FOTOD | Põneva avapäeva järel juhib Rapla rallit Kõrge. Aava on neljas

Rapla ralli 2023 avapäeva lõpetasid absoluut ja klassi EMV5 liidrina Timmu Kõrge / Arro Vahtra (Mitsubishi Lancer Evo X), kelle edu Blūms / Pūķis ees on 1,9 sekundit.

Timmu Kõrge:“ Kõige tähtsam võit on ikka see, kui me homme sama koha peal oleme. Läksime säästu rehviga täna, et asfaldi peal mitte liiga palju kulutada ja ma arvan, et on täitsa oki.