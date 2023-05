KUULA | Uus podcast „Tiiaeg“: legendid jutustavad, kuidas lendasid kettad enne „meie ajaarvamist“ ning kuidas müüdi Eesti maha tippmängijatele

Tiiaeg markeerib võistluringi algust ja sestap on vaid loogiline, et stardipakuks teekonnale läbi Eesti kettagolfi loo on samanimeline taskuhääling. Põnevad ja asjatundlikud külalised avavad populaarse ala olemuse, reeglid, alustõed ning märgilised hetked ega jäta jutustamata isiklikke lugusid faktide taga.

Jaanus Väljamäe on võistlustel osalenud kolmes vanuserühmas ja olgu siinkohal selgitatud, et selle mõõtühikuks on 10 aastat. Sealjuures leiab ta ise, et on veel õppimise faasis ning suurim võit selles igati demokraatlikus mängus saabub alles 30 aasta pärast.