70-aastane mees võitis naiste pokkeriturniiri ja tekitas sotsiaalmeedias pahameeletormi

Pokkeriproff Ebony Kenney jagas Twitteris videot, kuidas Hughes istub ainsa mehena naiste hulgas pokkerit mängides, ning avaldas lootust, et mehed saavad aru, milleks need üritused tegelikult mõeldud on.

„Esiteks, naljakas, et ta võitis,“ kirjutas Carrel ja jätkas: „See, et igaüks saab end naisena esitleda ja naistesarjades osaleda, on suur probleem. Seda saab ära kasutada paljudes erinevates sektorites ja see on juba toonud kaasa kohutavaid tagajärgi. Vaja on ainult naistele mõeldud pokkeriturniire.“