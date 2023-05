Väljaränne jätkub: Venemaa tippsportlased kolisid Prantsusmaa, Austraalia ja Taani lipu alla

Kui juba eelmise aasta kevadel tuli uudis, et Venemaa profirattur Pavel Sivakov kolis Prantsusmaa lipu alla, siis viimasel ajal on lisandunud veel mitu lahkujat.

Iltalehti kirjutab, et 22-aastane Venemaa ujuja Anastasia Kirpitšnikova, kes on viimased neli aastat elanud Prantsusmaal, on võtnud rahvusvahelistele võistlustele pääsemiseks samuti Prantsusmaa kodakondsuse.