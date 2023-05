Neuville torkas teravalt WRC-sarja juhte

Pärast 2019. aastat ja Citroëni lahkumist on MM-sarjas tehasemeeskondadest osalenud vaid Toyota ja Hyundai ning lisaks Briti erameeskond M-Sport Ford.

WRC-sarja spordidirektor Peter Thul rahustas hiljuti fänne ning ütles motorsport.com-ile, et nad peavad uute autotootjatega arutelusid.

„Me töötame selle [uue tiimi ühinemise] nimel. Olen koos Andrew’ga (FIA rallidirektor Andrew Wheatley – toim.) pidanud läbirääkimisi iga tootjaga, kes on näidanud üles vähegi huvi. Meil on kaks, võib-olla kolm varianti, kellega arutelud jätkuvad,“ sõnas Thul.

Ta lisas: „Me ei räägi lähemalt enne, kui asi on teostatav. Selleks on meil vaja täpselt teada, missugused muudatused 2025. aastast ees ootavad.“

Neuville andis seejärel oma säutsuga mõista, et olukord pole kaugeltki nii roosiline, kui promootor räägib.

WRC-sari lootis eelmisest hooajast kasutusele võetud hübriidautodega uusi tiime juurde meelitada, aga praeguste reeglitega pole see õnnestunud. Motorsport kirjutas mullu, et autotööstuskontsernid Škoda, Alpine ja Stellantis, kuhu kuuluvad teiste hulgas sellised margid nagu Alfa Romeo, Maserati, Citroën, Fiat, Lancia, Opel ja Peugeot, on väljendanud huvi WRC-sarjaga liituda, kui seal ootavad ees uued reeglid.