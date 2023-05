Murdmaajooksu Eesti meistrid selguvad Jõulumäel

Naiste 4 km distantsil läheb tiitlikaitsjana starti Laura Maasik (Nõmme KJK), kellel on selja taga Austraalias toimunud krossijooksu MM ja Kaunase poolmaraton. Medalimõtetega lähevad starti ka Maasiku klubikaaslane Helin Meier ja Liis-Grete Arro (SK Jooksupartner), teatab Eesti Kergejõustikuliit.



Meeste arvestuses hakkavad medalite eest heitlema Hamburgi maratonil hea aja jooksnud Leonid Latsepov (Sparta SS), Olavi Allase (Tartu SS Kalev), Karel Hussar (SK Jooksupartner) ja Deniss Šalkauskas (TÜASK).



Eesti meistrid selguvad alates U14 vanuseklassist kuni täiskasvanuteni. Distantsid on vahemikus 1-4 km.



Osalejate nimekirja näeb SIIT.



U14 vanuseklassi 1 km jooksuga tähistatakse ühtlasi ülemaailmset Laste Kergejõustikupäeva, mille eesmärk on lapsi ja noori innustada rohkem liikuma. Kõik distantsi lõpetanud lapsed saavad erikujundusega Kids’ Athletics Day diplomi.



Võistluste avamine toimub laupäeval kell 13. AJAKAVA

Tulemusi saab jälgida ChampionChip Eesti lehel.