Verstappenilt sõimata saanud Russell: see oli üsna haletsusväärne

Möödunud laupäeval toimunud sprindisõidul sai Russell avaringil Verstappenist mööda, kahe mehe vahel toimus ka kokkupõrge. Kuuendal ringil haaras hollandlane britilt koha tagasi. Verstappen lõpetaski sõidu kolmandal kohal, Russell jäi neljandaks. Sõidu järel oli näha, et Verstappeni vormeli vasakul küljel oli avaringi intsidendist ka auk.

Sprindi järel jäi kaamerate ette, kuidas Verstappen Russelli peale närvi läks. „Mees, meil kõigil on madal pidamine, aga teistele tuleb ruumi jätta. Oota järgmine kord sama, m***!“ sõimas Verstappen.

Selleks nädalaks on vormel 1 karussell kolinud USA-sse Miamisse. Miami GP eel uuris Sky Sports Russellilt, kuidas ta olukorrale tagasi vaatab.

„See kõik oli üsna haletsusväärne,“ kostis Russell. „Arvan, et lapsena õpitakse: kui oled valmis midagi ise tegema, ole valmis see ka vastu võtma.“

„Ta on omajagu sarnaseid liigutusi teinud ja üsna karmi joonega sõitnud. Kahju näha, kuidas ta kohe reageeris, kui keegi temaga ilmselt esimest korda nii jõuliselt võistles,“ jätkas britt. „Mul ei olnud omalt poolt midagi öelda. Minu jaoks oli see hea võidusõit ja see oli ainus, mis sel nädalavahetusel juhtus. Oleme mõlemad sõitjad, kes on selles spordis pikalt olnud. Räägime, kõik saab korda ja liigume edasi. Üks päev ehk naerame juhtunu üle.“

Verstappen lisas sel nädalal, et on samuti juhtunule joone alla tõmmanud. „Kohe pärast (vaidlust) oli minu jaoks asi korras. Ma läksin küsima, mulle ei meeldinud tema vastus ning siis tekivad sellised olukorrad,“ sõnas hollandlane. „Tuleb edasi liikuda. Ma pole pärast nädalavahetust Georgiga rääkinud, aga see pole ka vajalik. Oleme võidusõitjad ja koos üles kasvanud. Midagi enamat polegi vaja öelda.“

Hooaja viienda etapi eel on Verstappen üldliidrina kogunud 93 punkti. Tiimikaaslane Sergio Perez on kuue silma kaugusel. Russell on 28 punktiga seitsmes.