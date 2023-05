Hyundai pealik Portugali etapi eel: tiimis on olukord endiselt erakordselt raske. Peame Craig Breeni nimel rallit nautima

„Ei hakka eitama, et olukord tiimis on endiselt erakordselt raske. See ei muutu veel mõnda aega,“ rääkis Abiteboul Hyundai pressiteate vahendusel. „Meil on olnud veidi aega emotsioone läbi elada, aga igatseme endiselt Craigi. Horvaatias oli meie eesmärk võistelda tema mälestuseks.“