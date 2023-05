Üheksanda lisaminuti penalti tõi tänavuse hooaja komeedile magusa revanši ja Manchester Unitedile valusa kaotuse

„Olen väga-väga õnnelik meie esituse ja tulemuse üle,“ sõnas Brightoni peatreener Roberto De Zerbi Sky Sportsile. „Jalgpallijumal on olemas, sest väärisime ka poolfinaalis võitu, aga kaotasime penaltitega. Nüüd võitsime ise penaltiga. Mõlemas mängus olime Unitedist paremad ning eelmine tulemus oli ebaõiglane.“

Premier League'is jätkub põnev heitlus Meistrite liiga kohtade peale. United hoiab vaatamata kaotusele neljandat positsiooni, neil on koos 63 punkti. Kolmandat kohta hoidev Newcastle United on kahe silma kaugusel.

Liverpool kaotab Manchesteri hiiule nelja punktiga, aga neil on üks mäng vähem peetud. Tänavu Inglismaal suurepärast hooaega tegev Brighton on omakorda Liverpoolist nelja punkti kaugusel. Premier League'i tänavusel suurimal üllatajal on aga kaks kohtumist vähem peetud kui Liverpoolil.