Viimsi/Sportland tähistab homses poolfinaalmängus suurt juubelit

Kahe hooaja jooksul kolmes sarjas on Viimsi/Sportland seni peetud 99 mängust võitnud 56 ja kaotanud 43. Seega lähevad viimsilased laupäeval koduväljakul peetavas 100. juubelimängus püüdma 57. võitu, mis viigistaks käimasoleva poolfinaalseeria BC Kalev/Cramo vastu 1 : 1. Kolmapäeval kalevlaste koduväljakul toimunud seeria esimese mängus kuulus paremus väljakuperemeestele 88 : 73.

„100. mäng on kindlasti väärikas tähis aga veelgi olulisem on meie soov oma fännide ja koduväljaku toel seeria viigistada,“ ütles Korvpalliklubi Viimsi tegevjuht Tanel Einaste.

„Minul on täielik usk meie meeskonda ja kui vaadata tagasi Eesti-Läti veerandfinaalseeriale Prometeiga, kus samuti esimene mäng toimus võõrsil ja teine koduväljakul, siis võib oodata häid asju. Selleks ootame kõiki inimesi saali ja usun, et koos sportliku eduga uuendame taaskord ka hooaja publikurekordit, mis on 692 inimest.“