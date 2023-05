VIDEOD | 33 aastat ootust läbi! Napoli krooniti Itaalia meistriks, linn mattus pidustuste alla

Tänavu Itaalia kõrgliigas suurepärast hooaega teinud Napoli puhul räägiti juba paar kuud, et meistritiitel on vormistamise küsimus. Möödunud pühapäeval veel sinisärgid tiitlit ei kindlustanud, sest Salernitanaga tehti 1 : 1 viik.

Neljapäeval vajati Udinese vastu üht punkti. See ka kindlustati, kui Napoli saavutas 1 : 1 viigi. Sandi Lovrić viis 13. minutil võõrustaja Udinese juhtima. 52. minutil tõi tabloole viigiseisu tänavuse hooaja komeedi nigeerlase Victor Osimheni tabamus. Osimheni Itaalia kõrgliiga hooaja 22. tabamus kindlustas Napolile ka tiitli.

Viigipunkt tähendas, et viis vooru enne hooaja lõppu on Napoli edu lähima jälitaja Rooma Lazio ees 16 punkti. Pidustused võisid alata. Udinese staadion valgus lõpuvile järel Napoli fänne täis.

Napoli krooniti varem saapamaa parimaks aastatel 1987 ja 1990. Toona aitas tiimikaaslased triumfideni legendaarne Diego Maradona. 2020. aastal siitilmast lahkunud vutivõluri järgi nimetati sama aasta detsembris Napoli koduväljak ümber, uus nimi on Stadio Diego Armando Maradona. Neljapäeva õhtul oli staadion (ehkki mäng toimus Udines) välja müüdud. Kuigi Napoli kindlustas tiitli ligi 900 km põhja pool, vallandusid suured pidustused ka nende koduväljakul. Sotsiaalmeedias levivatel videotel on näha, et sügavalt jalgpalliusku Napoli tänavatel käis pidu öö läbi.

NB! Delfi Sport ootab Napolis kohal viibivatelt eestlastelt pidustuste muljeid, fotosid ja videoid! Kirjutada ja joonistada saab aadressile: sport@delfi.ee.

„See on imeline tunne. Oleme pikki aastaid seda oodanud,“ rääkis üks Napoli võidu arhitekte Osimhen DAZN-i vahendusel. „Võimalus tuua Napolile Scudetto on midagi, mida me ei unusta kunagi ja kanname südames elu lõpuni.“