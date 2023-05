HOMME DELFI TV-s | Kas Tartu Ülikool suudab poolfinaalseeria Pärnu Sadama vastu viigistada?

„Esimene mäng võõrsil võita on kindlasti väga oluline, aga proovime hoida selget pead ja keskenduda juba järgmisele mängule. Ma arvan, et esimese mängu võidu võti oli meie võistkondlik kaitsemäng, mis toimis hästi. Hetkel keskendume juba järgmisele mängule ning olulistele detailidele, mis vajavad veel parandamist. Kindlasti saame ka ise veel paremini mängida nii kaitses kui ka rünnakul, et reedel võit koju tuua,“ rääkis Aava kohtumise eel.

Tartu Ülikool Maks & Moorits abitreeneri Olari Naritsa sõnul on esimesest mängust õppetunnid saadud. „Nagu enne esimest mängu oli teada, siis oluline võti on kaitselaua kontrollimises. Andsime neile esimeses mängus 17 ründelauda ja 13 viset väljakult rohkem, nii on väga keeruline võita. Meie peamine eesmärk säilitada distsipliin ja kontrollida kaitselauda, siis peaks mäng olema meie poole rohkem kaldu. Esimeses mängus olid meil tegelikult välja mängitud viskekohad, aga viskasime kodusaalis uskumatult palju mööda. Et seeria viigistada, peame vältima lihtsaid pallikaotuseid ja mängima hingestatult kogu meeskonnana,“ sõnas Narits kohtumise eel.