Liiga liider kaotas, Ronaldo lootus Saudi Araabia meistritiitlist elab

Eilses kohtumises kaotusevalu tundnud Al-Ittihad on endiselt liiga liider 59 punktiga, edestades Al-Nassri kolme silmaga, kui liigahooaja lõpuni on jäänud veel viis vooru.

Ronaldo, kes on pärast jaanuaris Al-Nassriga liitumist löönud 12 liigaväravat, postitas neljapäeva varahommikul Twitterisse foto Al-Nassri araabiakeelse motoga „ANA AALAMY“, mis tähendab tõlkes „Ma olen globaalselt tuntud.“

Portugali staarründaja, kes liitus Al-Nassri jaanuaris lepinguga, mille väärtus on üle 200 miljoni euro. Viimastel nädalatel on Ronaldo mitmetel kordadel näidanud välja selget rahulolematust ning on kistud erinevatesse väiksematesse skandaalidesse üle maailma.