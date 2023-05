Kurioosum: Venemaa jäähokikoondis peab sõpruskohtumise MM-il mängiva koondisega

Maailmameistrivõistluste asemel kohtuvad venelased kahe nädala jooksul kaheksa korda naaberriigi Valgevenega, kes on samuti rahvusvahelistest mängudest kõrvaldatud.

Veelgi üllatavam on see, et pärast kohtumisi Valgevenega sõidab Venemaa koondis Kasahstani pealinna Astanasse, kus minnakse esmalt vastamisi Kasahstani ja seejärel taaskord Valgevene koondisega.