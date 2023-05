Jose Mourniho nutulaul Itaalia vilemehe suunas: ta on kõige hullem jalgpallikohtunik

Portugaallane on varasema treenerikarjääri jooksul olnud teadatuntud kohtunike kritiseerija ning erandiks polnud ka eilne õhtu, kus ta teravalt vilepartii osas sõna võttis.

„Ta on halvim kohtunik, keda ma oma elus kohanud olen,“ sõnas Mourinho. „Ta on kõige hullem. Tehniliselt oli ta kohutav. Null empaatiat. Null kommunikatsiooni. Null teadlikkust jalgpallist.“

Eriti vihastas Mourinhot see, et matši peakohtunik Daniele Chiffi andis teise poolaja lisaminutitel Mehmet Celikile olematust olukorrast teise kollase kaardi, mille tõttu ta riietusruumi saadeti.

„Teine kollane kutile, kes lihtsalt libiseb 96. minutil... Lõpetasin väljaku kõrval juhendamise 20-30 minutit enne kohtumise lõppu, sest teadsin, et ta annab mulle kõige eest punase kaardi. Ma ei tahtnud talle võimalust anda ning otsustasin, et sellest piisab,“ rääkis Mourinho pressikonverentsil.

Portugaallase hoolealuste eilne viik jättis nad tabelis seitsmendaks. Eurosarja viivatest kohtadest jäädakse hetkel välja vaid konkurentidest kehvema väravate vahe tõttu. Serie A-s on AS Romal mängida jäänud veel viis kohtumist.