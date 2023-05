Eesti Golfi Liidu presidendiks valiti Ain Hanschmidt.

„Eesti golfimängijate arv on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud, nüüd on õige aeg teha järgmine samm saavutusspordi suunas - Eesti golfaritel peaks olema võimalus ka medalite eest võidelda ja kunagi ka olümpiale jõuda, soovime uue juhatusega selleks tingimused luua,“ märkis Ain Hanschmidt.

Ain Hanchmidt on Eesti suurima investeerimisettevõtte Infortar juhatuse esimees ning piirkonna ühe suurima erakapitalil energiafirma Eesti Gaasi nõukogu esimees. Hanschmidt on Tööandjate Keskliidu volikogu aseesimees ning majanduskeskkonna ja maksude töörühma esimees. Varasemalt on Hanschmidt juhtinud Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsiooni ja Eesti Pangaliitu.