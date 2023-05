Legendaarsel USA tennisistil sai Holger Rune käitumisest villand: raske on olla täielik s***pea ja tuuril osaleda

Endine maailma esireket John McEnroe oli taanlase käitumise osas väga kritiseerival seisukohal ning kutsus Runet toimunut üle täpsustama. „Ma olen seda varem öelnud ja ütlen veel kord, raske on olla täielik s***pea ja tennisetuuril osaleda, okei? Seda on võimalik teha, kuid lõpuks elate väga üksildaselt,“ ütles legendaarne tennisist enda podcastis.

Ameeriklane avaldas arvamust, et Rune oli soliidse hooaja algusega juba maha pesemas enda nö paha poisi mainet ning rõhutas, et säärane intsident ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik. „Talle meeldib rahvast kaasata, aga ta teeb seda nii, et kohati ärritab vastaseid. On arusaadav, et selline käitumine ei ole ka pealtvaatajate poolt tolereeritav. Ta peab oma mainet parandama,“ lisas ta.