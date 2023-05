VIDEO | Eesti motoringrajasõit 90. Meelis Pärtelpoeg: olen Eesti ringrajale andnud mitu kiiret sõitjat

Krossikarjäär sai läbi siis, kui ühel EMV etapil Pühajõel, kus väljaspool arvestust oli rajal ka Rootsi noortekoondis. „Tegin enda meelest pika hüppe nõlvast alla, aga need hullud hüppasid minust lihtsalt üle. Neil olid amordid all, minu Vene rattal aga mitte. Siis otsustasin, et aitab krossist küll.“