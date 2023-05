OTSEÜLEKANNE DELFI TV-s | Kaks visionääri veavad Virumaa võrkpalli veelgi võrratumaks

2021. aastal tunti, et oma maakonnas on lagi käes ja rohkem osalejaid pole võimalik juurde saada. Nii laieneti Ida-Virumaale, kus nähakse tohutut potentsiaali. „See tundus üsna tume maa, aga võtsime sealsete võrkpalliinimestega ühendust ja saime kaks võistkonda juurde. Eelmisel aastal jõudsime juba selleni, et finaalturniiril oli meil peaaegu Aadu Luukase karikavõistluste sarnane set-up. Mänge vilistavad rahvusvahelise kategooria kohtunikud, lisaks muidugi piirikohtunikud, pallilapsed, tantsutüdrukud ja kõik muu, mis iseloomustab tipptasemel turniirikorraldust, ainult „kotkasilm“ on veel puudu,“ naeris Rang.

Aasta-aastalt on kasvatud - toimumispaik oli algselt Tamsalus, edasi koliti Tapale ja nüüdseks on jõutud Rakverre. Vaikselt on lisandunud nüansse - tehakse korralikku statistikat, maha pannakse taraflex, saalis on mitusada pealtvaatajat ja suurturniiri õhkkond, koos kommentaatoritega vürtsitatud otsepilti näeb sel aastal Delfi Spordi vahendusel.

Maasik lisas: „Idee sündis sellest, et oleme mõlemad Virumaal kaua kokku mänginud Tamsalu Võrkpalliklubi võistkonnast ja kui ühel hetkel hakkasime maakonna meistrikaid mängima, siis mõtlesime, et kirumise asemel prooviks neid ise paremini korraldada. Nüüd läheb juba neljas aasta. Esimesel aastal saime saali umbes 50 inimest - tõime korralikud kohtunikud ja üritasime korraldusele palju rõhku panna. Facebook-laivis vaatas meid 25 inimest.“

Üheks põhjuseks, miks mehed vabast ajast ja missioonitundest mahukat ettevõtmist veavad, on tõsiasi, et hetkel pole sealkandis meistriliiga tasemel meeskonda. „Nägime, et tippvõrkpall maakonnas puudus, aga oli tunda, et kogukond on tippvõrkpalli osas justkui näljas ja vajatakse mingit uhkemat üritust kasvõi harrastajatele. Kuni siin tippvõrkpalli pole, tahame kohalikule kogukonnale seda kogemust kasvõi korra aastas pakkuda,“ sõnas Rang.

Meistriliiga klubi loomist Rang ja Maasik ise ei plaani, ent loodavad, et ehk sütitab nende turniir kedagi selles suunas siiski mingeid samme astuma. „Meie unistus on, et ühel päeval see juhtub, lihtsalt meil pole seda ambitsiooni ja aega. Oleme valmis ka sellel suunal kaasa mõtlema, sest Virumaa on võrkpallikants ja ägedat asja saab teha,“ ütlesid mehed.

Harrastajatele suunatud turniiril teevad kaasa ka mitmed sealtkandist tippu jõudnud mängijad. „Kõik Virumaa parimad mehed tahavad siin väga mängida ja ka meistriliiga mehed on valmis pärast hooaja lõppu siin veel maksimaalselt pingutama, lisaks on siin esiliiga tiimide mehi, kes on eri tiimide vahel ära jagatud. Seega on finaalturniiri tase väga korralik ja on, mida vaadata,“ selgitas Maasik. Nii leiab osalejate nimekirjast Pärnu Võrkpalliklubi ridadesse kuuluvad Tony Tammiksaare, Ivory Õuekallase ja Tartu Bigbankist Ronald Järve. Samuti Harri Palmari, Elia Lulla, Tanel Uusküla jt sealtkandist päris tippu või selle lähistele kerkinud mängijad.

Finaalturniiriks tehti ka oma brändinguga mängupallid. „Seegi on väike detail, aga usun, et annab kogu turniirile värvi juurde ja lisab omanäolisust,“ leiab Maasik.

Võrkpallipäevakud lastele ja noortele

Lisaks kohaliku täiskasvanute võrkpalli arendamisele on mehed ette võtnud ka rohujuuretasandil kandepinna laiendamise ja nii korraldatakse kaks võrkpallipäevakut. „Üks toimub Ida-Virumaal ja teine Lääne-Virumaal järjestikustel päevadel ehk 3. ja 4. mail. 3. mai päev toimub Rakvere Spordihoones ja 4. mai päev Jõhvi Spordihallis. Koostöös Eesti Võrkpalli Liidu noortespordi vedaja Rando Soomega püüame nendele üritustele saada kohale võimalikult palju Virumaa koolilapsi vanuses 9-14. Sinna juurde põimime ka Final Fouri sideme, et noored leiaksid samuti tee seda üritust vaatama ja saaksid ehk alaga tegelemiseks motivatsiooni juurde,“ kirjeldab Rang uut ideed.