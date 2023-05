Naised motospordis | „Mehed küsisid, miks peaks meile andma 12 minutit võistluspäevast. Vastasin, et miks mitte“

Kõik Läti meistrivõistluste etapid on naiste jaoks tasuta. Endine tippsõitja Kārlis Sabulis viib enne igat võistlust läbi ainult naistele mõeldud trenni – treeningpäev on samuti tasuta. „Tüdrukud olid esimeses Sabulise trennis hämmingus, sest nad ei teadnud, et Lätis on nii palju krossinaisi,“ ütles Skurbe naerdes. Ta on tuleviku suhtes entusiastlik ja usub, et see motiveerib rohkem naisi spordialaga tegelema. Skurbe sõnas rõõmsalt, et stardipuu taga on mitmeid uustulnukaid, aga ka vanu sportlasi, kes on taas leidnud tee krossirajani.