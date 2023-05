DELFI VIDEO UKRAINAST | Dnipro korvpallurite karm elu sõjatingimustes: sport vaheldub raketirünnakute ja õhuhäiretega

„Ma ei kujuta ette, mis poistel peas toimus, kui nad tundsid, et rakett kukkus nende kõrvale. Kui lööklaine nendeni jõudis ja kuidas siis mängima minna? Asi pole isegi selles, et kaob toonus, soojenduses, vaid selles, mis on peas. See on väga raske. Kõik selle hooaja mängijad on lihtsalt väga tublid, et on selle välja kannatanud ja näidanud häid tulemusi,“ ütles Dnipro direktor Oleh Ljubimov.