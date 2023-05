Kaunase Žalgiris sai tänu edukale hooajale laenudest priiks

„Ületasime selle,“ rääkis Motiejunas portaalile Basketnews. „Täpsemad numbrid saan öelda pärast hooaja lõppu. Me ei oodanud publikult nii suurt toetust. Fännid on klubi majanduslikule jätkusuutlikusele ja eelarve kasvamisele palju kaasa aidanud.“

Motiejunase sõnul ei arvestatud prognoosi sisse Euroliigas veerandfinaali pääsemist, sest see on Žalgirise eelarvega klubi jaoks igal hooajal tohutu õnnestumine. „Play-off'i tulu ei arvesta me kunagi. Mäletame hästi koroonaviiruse perioodi, mille tõttu pidime laenu võtma. See hooaeg lubab meil naasta ilma laenudeta elu juurde. Nüüd sõltume ainult tuludest ja kuludest,“ selgitas ta.