KINDEL. Normitäitjaid on siiani üksainus: Desenzano del Gardas 8482 punkti kogunud kümnevõistleja Karel Tilga . Temagi koht pole kantslist maha hüütud, kuid realistlikult hinnates pole alust arvata, et normist (8460) saaks jagu veel kolm Eesti dekatleeti.

VÄGA TÕENÄOLINE. Kui vigastusetont just vikatiga vehkima ei hakka või midagi muud kapitaalselt viltu ei vea, sõidab Budapesti kolm Eesti kümnevõistlejat. Raske on siiski öelda, kes need on. Mitmevõistlejaid lubatakse areenile 24, normitäitjaid on 12. Normide ja reitingu alusel moodustuvas pingereas on Maicel Uibo (1289 reitingupunkti) 13. ja Johannes Erm (1235) 16.