Hukkunud Craig Breeni kaardilugeja jätkab karjääri: see polnud lihtne otsus

Meeke toodi Hyundai Portugali meistrivõistluste tiimi asendama just Breeni. Eelmisel nädalal peetud Terras d'Aboboreira rallil luges Meeke'ile kaarti norralane Ola Flöene.

„Oli väga keeruline aeg, aga tunnen nüüd, et olen valmis naasma,“ rääkis 31-aastane Fulton. „See polnud lihtne otsus, aga pärast enda ja Craigi perekonnaga rääkimist mõistsime, et Craig oleks just seda soovinud. Alustasin seda väljakutset koos Craigiga ja parim viis teda austada oleks alustatu lõpetada.“