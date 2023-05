PLAY-OFF'I PÄEVIK | Kalev/Cramo trump hakkas ajapikku toimima, Viimsi kaotas distsipliini

Viimsi juhtis Kalevi spordihallis ligi 600 pealtvaataja ees peetud kohtumist suurema osa esimesest poolajast. Ka kolmanda veerandi algus ei ennustanud, et lõpus teeb Kalev/Cramo sisse ligi 20 punktilise vahe. Ometi nii läks.

Kalev/Cramo tänavuse hooaja edu on alguse saanud tagamängijate agressiivsest kaitsest. Viimsi tuli sellega pikalt kenasti toime, aga neljandal veerandil jäädi enam kui kaheksaks minutiks täiesti kuivale.

„Mingil momendil kadus distsipliin ära,“ rääkis Viimsi peatreener Valdo Lips pärast kohtumist. „Esimene mulje on see, et järjest võeti viskeid, kus oleks rünnakul pidanud pikemalt mängima. Ja kohe karistati ära. Tõenäoliselt kägistas Kalev/Cramo kaitse meid ära. Aga seda enam oleksime pidanud rünnakul distsiplineeritumalt mängima. Palli liikumist oli väga vähe.“