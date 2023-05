DELFI VIDEOD | Viimsi Lips ja Kalevi Toom tõdesid, et viimsilastel läks kumm tühjaks

Mõlemad mehed leidsid, et Viimsil läks neljandal veerandil kumm tühjaks. „Võib-olla olid tehtud otsused tingitud sellest, et kumm läks tühjaks. Kuid väga ei tundunud. Endalgi polnud hea mäng, meeskonnas distsipliin kadus ja hakkasime kolmeseid loopima. Selle taha see jäigi,“ rääkis Lips 73 : 88 kaotuse järel.

Toom pööras tähelepanu sellele, et seeria esimesed mängud on taktikalised kompimised. „Teadsime, et esimese poolaja surve kannab vilja teisel poolajal. Neil on väike rotatsioon ja olime füüsiliselt valmis,“ lausus Toom.