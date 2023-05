Kuressaare tõusis meistriliigas kolmandaks. Dõmov: oleme igas mängus teisel poolajal paremad. Ka täna

„Tegime head survet ja me ei lasknud neil palliga mängida. Esimesed 25 minutit olid meie käes... kuid oleme tänavu näidanud, et igas mängus oleme teisel poolajal paremad. Seda näitasime ka täna,“ ütles 29-aastane Dõmov. „Mulle väga meeldib Kuressaares. Head treenerid, head atmosfäär, head mängijad.“

Meistriliiga tabelis on Levadial 26 ja Floral 23 punkti, aga nende selja taga on seis väga tihe. Kuresaarel ja Kalevil on kirjas 16, Vaprusel 15, Nõmme Kaljul 13, Paide Linnameeskonnal ja Tartu Tammekal kümme ning Tartu Tammekal kuus silma. Sealjuures Kuressarel ja Tammekal on üks omavaheline mäng pidamata. Veidi nukram on Harju JK Laagri seis, kellel on kaukas üks punkt.