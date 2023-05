Kalisteenika on üle maailma populaarsust koguv tänavaspordiala, millel on suured tulevikuambitsioonid. Suurt arengut on näha ka Eesti tasandil ja ala eestvedaja Erik Naissaare sõnul unistavad alaga tegelejad ühel päeval lausa olümpiale jõuda. Vaata videost lähemalt, mis spordialaga on tegu ja kes on Pärnus tegutseva Striidikooli eredaimad tähed!