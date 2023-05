Malematšiks Carlseniga valmistuv Bolti juht Markus Villig: Bill Gates kaotas talle kümne käiguga, ma tahaks paremini

„Võiduvõimalused Magnus Carlseni vastu on nullilähedased, sest tema on 30 aastat maletanud. Sõbrad kinkisid mulle võimaluse temaga mängida, peale seda olen viimased kuus kuud iganädalaselt neli-viis tundi asjaga tegelenud. Kasutan äppe ja käin Paul Kerese Malemajas. Viimasel seal toimunud harrastajate turniiril võitsin kümnest mängust kolm ehk pikk maa on veel minna,“ selgitas kuu enne matši toimumist 29-aastane Villig, kes on Eesti üks väheseid miljardäre.

Male on viimasel kümnendil taas pilti tõusnud. Kindlasti oli abiks see, et malemaailma suurim täht on karismaatiline Carlsen. Lisaks ilmus 2020. aastal Netflixi voogedastusplatvormil Walter Tevise samanimelisel romaanil põhinev draamasari „Lipugambiit“ („The Queen's Gambit“), mille järel tabas maailma malevaimustus. Villigu väitel see seriaal tema ala juurde jõudmises rolli ei mänginud.