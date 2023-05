Flora tegi Tammekaga kümne minutiga sotid selgeks. Vassiljev: peame oma koormusi jälgima

Flora hoidis ennast tagasi

„Toona päästsime ühe punkti, täna tahtsime sellisesse olukorda jäämist vältida,“ rääkis Vassiljev, kelle sõnul mõeldi ka pühapäevasele liigamängule Kaljuga. „Kahjuks on seis vigastustega julm. Loodame, et täna ei juhtunud [Martin] Milleriga midagi tõsist. Maikuus on tihe graafik, peame oma koormusi jälgima. Kui tahame kõik mängud võita, siis peame targalt mängima.“

„Kümne minutiga oli mäng sisuliselt tehtud,“ võttis musta õhtupooliku kokku Tartu Tammeka kogenud kapten Taijo Teniste. „Positiivset saab kaasa võtta seda, et teisel poolajal võitlesime ja ei lasknud puuri täis taguda. Kuid see oli ka ainuke asi, mida saab kaasa võtta. Teadsime, et Flora tuleb kõrgelt peale ja oli plaan lihtsalt mängida. Kuid tulid õnnetud väravad... Ma ei ütleks, et me polnud valmis, vaid olid individuaalsed vead. Floral pole väravate löömiseks palju vaja.“