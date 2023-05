FOTOD | Levadia ootamatu kangelane jättis Paide kuuendat mängu järjest võiduta. Voolaid: võin endale tuhka pähe raputada

„Oleme hädas. Meil on piisavalt mängijaid, kuid rotatsioon ei aita. Vajaksime tugevat algkooseisu ja betoonmüüri kaitsesse, mis aitaks ka rünnakut. See on murekoht, aga rühime edasi. See oli esimene suur tagasilöök, sest esimesel poolajal mängis Levadia meid selgelt üle. Muidu oleme suurtega mängus olnud. Kui leiame õiged nupud, siis saame rajale tagasi,“ lubas Paide juhendaja.