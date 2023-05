Üleminekuturule spetsialiseerunud vutiajakirjanik: Messi lahkub hooaja lõpus PSG-st

Pariisi Saint-Germaini jalgpalliklubi määras sel nädalal Lionel Messile kahenädalase mängukeelu, sest argentiinlane sõitis ilma meeskonna nõusolekuta Saudi Araabiasse. Üleminekuturgu hästi tundev ajakirjaniku Fabrizio Romano sõnul on aga tiimi ja mängija suhted nii sassis, et see jääb kindlasti Messi viimaseks hooajaks PSG-s.