WRC räägib läbi kolme uue autotootjaga. Kes nad (väidetavalt) on ja milline on nende suhe ralliga?

WRC-sarja korraldajate sõnul oleks ideaalne, kui tiitli eest võitleks vähemalt neli autotootjat. Kuid peale 2019. aastat, kui Citroen tõmbas programmile joone alla, on tiime olnud kolm: Toyota, Hyundai ja M-Spordiga kahasse tegutsev Ford. Seis on kaugel ideaalsest, sest ka järgmise Portugali MM-etapi stardinimekirjas on vaid kaheksa Rally1 autot.

Rahvusvaheline autoliit FIA ja WRC-sarja esindajad on viimastel kuudel suhelnud erinevate autotootjatega, kes veel sarja ei kuulu. Teemadeks on alates 2025. aastast kasutusele tulevad reeglid ning arengukava alates 2027. aastast. WRC promootori spordidirektor Peter Thuli sõnul on nad tuvastanud kolm potentsiaalset huvilist, kes on kaasatud aruteludesse. „Töötame [uue tiimi ühinemise] kallal. Me ei räägi neist lähemalt enne, kui asi on teostatav. Süsteem on õrn, aga neli autotootjat oleks perfektne,“ selgitas Thul.

Ka rahvusvahelise autoliidu (FIA) rallidirektor Andrew Wheatley tõdes Horvaatia MM-etapi ajal toimunud ümarlauas, et ideaalstsenaariumi järgi oleks sarjas neli tiimi ja kõigil neil stardis kolm masinat. Portaali Motorsport allikate sõnul on WRC-sarja sihikul Škoda, Alpine ja Stellantis. Millised on nende kolme side praegu ralliga ja miks nad pole seni Hyundai, Toyota ja Fordiga kampa löönud?gel ideaalsest, sest ka järgmise Portugali MM-etapi stardinimekirjas on vaid kaheksa Rally1 autot.