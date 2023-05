VIDEO | Pärnu peatreener Gert Kullamäe võtab aktiivselt osa meeskonna kaitsemängust

Selle hooaja käigus Pärnu Sadama korvpallimeeskonna peatreeneriks tõusnud Gert Kullamäe annab tänavu Paf meistriliiga mängudele mõnusat särtsu. Pea igas kohtumises viskab juhendaja teisel poolajal pintsaku seljast ning näitab küljejoone taga meestele ette, kuidas nad kaitses seisma peavad. See on toonud ka edu, sest veerandfinaalis alistasid suvepealinlased 3 : 2 Rapla Avis Utilitase ja teisipäeval läksid nad Tartu Ülikool Maks & Mooritsi vastu 1 : 0 juhtima.