NÄDALAVAHETUSEL DELFI TV-s | U18 tütarlapsed selgitavad Jüris Balti meistri

Kolm päeva kestval turniiril on moodustatud kolm neljast alagruppi, mis tähendab, et kõik osalejad peavad esmalt reedel ja laupäeval kokku kolm alagrupimängu. Seejärel on laupäeval kavas poolfinaalid, 5.-8. ja 9.-12. koha mängud ning pühapäeval selgitatakse välja lõplikud kohad.