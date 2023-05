Lill ja Kaldvee: meil pole lage ees, medalid on sammu kaugusel

„Nagu meie norralasest treener ütles: vahet pole, milline on tulemus, see on just selline, mida sa hetkel väärt oled,“ tõdes läinud nädalavahetusel lõppenud segapaaride kurlingu MM-il koos Marie Kaldveega viienda koha saanud Harri Lill. Koht pole pealtäha halb, sellega korrati oma parimat MM-i tulemust, kerkiti Eesti olümpiakomitee B-kategooria palgale, aga...