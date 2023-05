Kes on tänavu Giro suursoosikud? Millised on Taaramäe võimalused ja millal toimuvad võtmeetapid?

Taas on käes see osa aastast, millal õhtul saab kaasa elada jalgratta suurtuuri etappide otsustavatele kilomeetritele. Sel kevadel on eestlastel põhjust jälgida laupäeval algavat Giro d'Italiat, sest stardis on ka meie oma Rein Taaramäe. Delfi vaatas tuurile otsa kaheksa võtmeküsimuse abil.