Nädalapäevad tagasi, 36. sünnipäeval, sai Taaramäe suurepärase kingituse, kui meeskonna boss helistas ja teatas: nüüd on Itaalia velotuurile ehk Giro d’Italiale minek, saad kolm nädalat rassida, tõsiselt ja mõnuga.

„Kena kingitus oli,“ tõdes Taaramäe ja tunnistas, et oli selle mõneti ise välja pressinud. „Hooaja eel sain paika hea kalendri, suurtuuridest oli seal kirjas sügisene Vuelta. Ent enne Kataloonia velotuuri ütlesin bossidele, et vorm on mul hea ja sooviksin Girot sõita. Seega arvestagu minuga, kui keegi jääb haigeks. Nii läkski, paar meest langesid ära ja üks koht anti Girol mulle.“